Сборная Канады впервые проиграла матч, когда Кросби был капитаном. Серия из 22 побед подряд началась на Олимпиаде-2014 в Сочи
Канадцы уступили американцам (1:3) в матче Турнира четырех наций.
До этого «кленовые» не проиграли ни одного официального матча, когда Кросби носил капитанскую нашивку. На этом отрезке были выиграны 3 турнира.
Серия из 22 побед подряд началась на Олимпиаде-2014 в Сочи (6 побед в 6 матчах), продолжилась на ЧМ-2015 в Чехии (9 побед в 9 матчах), Кубке мира-2016 в Торонто (6 побед в 6 матчах) и текущем турнире (победа в первом матче против Швеции).
Также канадцы прервали серию из 26 побед подряд с Кросби в составе команды. Предыдущее поражение было на групповом этапе Олимпиады-2010 – тоже от сборной США (3:5). Капитаном канадцев тогда был Скотт Нидермайер.
Всего у Кросби 52 матча за сборную Канады. Команда одержала в них 47 побед и потерпела 5 поражений (из них 3 – на дебютном для форварда «Питтсбурга» ЧМ-2006).
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