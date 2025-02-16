Сборная Канады впервые проиграла матч, когда Кросби был капитаном. Серия из 22 побед подряд началась на Олимпиаде-2014 в Сочи

Сборная Канады впервые проиграла матч, когда Сидни Кросби был капитаном.

Канадцы уступили американцам (1:3) в матче Турнира четырех наций.

До этого «кленовые» не проиграли ни одного официального матча, когда Кросби носил капитанскую нашивку. На этом отрезке были выиграны 3 турнира.

Серия из 22 побед подряд началась на Олимпиаде-2014 в Сочи (6 побед в 6 матчах), продолжилась на ЧМ-2015 в Чехии (9 побед в 9 матчах), Кубке мира-2016 в Торонто (6 побед в 6 матчах) и текущем турнире (победа в первом матче против Швеции).

Также канадцы прервали серию из 26 побед подряд с Кросби в составе команды. Предыдущее поражение было на групповом этапе Олимпиады-2010 – тоже от сборной США (3:5). Капитаном канадцев тогда был Скотт Нидермайер.

Всего у Кросби 52 матча за сборную Канады . Команда одержала в них 47 побед и потерпела 5 поражений (из них 3 – на дебютном для форварда «Питтсбурга » ЧМ-2006).