Купер о драках на старте матча Канады и США: «Это было настолько органично, насколько вообще возможно. Десять лет без турниров сборных с лучшими испарились за 1,5 минуты»
Джон Купер высказался о драках на старте матча Канады и США.
Американцы обыграли канадцев (3:1) на Турнире четырех наций и вышли в финал.
В первые 9 секунд матча состоялись сразу 3 драки. Со стороны сборной США в них приняли участие форварды Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак и Джей Ти Миллер, со стороны сборной Канады – форварды Брэндон Хэйгл и Сэм Беннетт, а также защитник Колтон Парайко.
«Это было настолько органично, насколько вообще возможно. Десять лет без турниров сборных с лучшими игроками испарились за полторы минуты.
Я думаю, что игре это пошло на пользу. Не видел, чтобы кто-то ушел с трибун. Люди будут говорить об этом», – сказал главный тренер сборной Канады и «Тампы».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Стивена Уайно
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