«Авангард» выиграл 5 из 6 последних матчей, команда Буше идет 2-й на Востоке. Серебряков сделал 59 сэйвов в игре с «Металлургом»

«Авангард» одержал 5-ю победу в 6 последних матчах.

«Авангард » обыграл «Металлург» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Эта победа стала для команды Ги Буше 5-й в 6 последних играх.

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков сделал 59 сэйвов в этом матче.

На данный момент клуб занимает 2-е место в таблице Востока с 41 баллом в 30 играх.

«Металлург » идет 1-м на Востоке с 48 очками в 31 матче.