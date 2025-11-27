«Авангард» выиграл 5 из 6 последних матчей, команда Буше идет 2-й на Востоке. Серебряков сделал 59 сэйвов в игре с «Металлургом»
«Авангард» одержал 5-ю победу в 6 последних матчах.
«Авангард» обыграл «Металлург» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
Эта победа стала для команды Ги Буше 5-й в 6 последних играх.
Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков сделал 59 сэйвов в этом матче.
На данный момент клуб занимает 2-е место в таблице Востока с 41 баллом в 30 играх.
«Металлург» идет 1-м на Востоке с 48 очками в 31 матче.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
