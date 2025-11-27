  • Спортс
Агент Комтуа про слухи об обмене: «Максу комфортно в «Динамо», все нравится. До конца сезона он будет выступать за эту команду, надеемся»

Агент Максима Комтуа опроверг слухи об обмене игрока из «Динамо».

Агент Иван Ботев, представляющий интересы Максима Комтуа, опроверг слухи об обмене форварда из «Динамо».

В текущем сезоне FONBET КХЛ 26-летний канадец набрал 20 (9+11) очков за 27 игр при полезности «минус 8».

– Недавно Комтуа пропускал три матча, а в это время некоторые журналисты строили теории о конфликте Максима и главного тренера клуба Кудашова. Действительно ли все дело было в здоровье игрока?

– У Макса действительно была травма. Я не знаю, откуда пошли слухи о том, что его хотят обменять из «Динамо». Могу сказать, что мы не рассматривали никаких вариантов.

Макс чувствует себя комфортно в «Динамо», ему все там нравится. Надеемся, до конца сезона он будет выступать именно за эту команду, – сказал Ботев.

Максим Комтуа: «Я играл как дерьмо последние несколько матчей. У меня не было той энергии, что в прошлом году. Мне нужно быть лучше, помогать «Динамо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
