Агент Комтуа про слухи об обмене: «Максу комфортно в «Динамо», все нравится. До конца сезона он будет выступать за эту команду, надеемся»

Агент Максима Комтуа опроверг слухи об обмене игрока из «Динамо».

Агент Иван Ботев, представляющий интересы Максима Комтуа , опроверг слухи об обмене форварда из «Динамо».

В текущем сезоне FONBET КХЛ 26-летний канадец набрал 20 (9+11) очков за 27 игр при полезности «минус 8».

– Недавно Комтуа пропускал три матча, а в это время некоторые журналисты строили теории о конфликте Максима и главного тренера клуба Кудашова. Действительно ли все дело было в здоровье игрока?

– У Макса действительно была травма. Я не знаю, откуда пошли слухи о том, что его хотят обменять из «Динамо». Могу сказать, что мы не рассматривали никаких вариантов.

Макс чувствует себя комфортно в «Динамо », ему все там нравится. Надеемся, до конца сезона он будет выступать именно за эту команду, – сказал Ботев.

