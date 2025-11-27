«Салават» отыгрался с 1:3 и победил «Барыс» (7:4), Ремпал набрал 2+2. Команда Козлова идет 9-й на Востоке
«Салават» одержал волевую победу в игре с «Барысом».
«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Барысом» (7:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
К 28-й минуте игры команда тренера Виктора Козлова уступала со счетом 1:3. «Салават» сравнял счет благодаря голам Шелдона Ремпала и Джека Родуолда.
После этого команды забросили еще по одной шайбе. В итоге решающий гол забросил Ремпал, набравший 4 (2+2) балла в этой игре.
По 3 балла в составе «Салавата» набрали Дин Стюарт (0+3) и Родуолд (1+2).
На данный момент клуб идет 9-м на Востоке с 27 очками после 30 матчей.
«Барыс» занимает 10-е место в таблице Востока с 27 очками после 31 игры.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
