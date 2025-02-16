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  • Во 2-м и 3-м периодах матча США и Канады судьи не дали ни одного удаления. В 1-м периоде было 3 драки и 36 минут штрафа на обе команды
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Во 2-м и 3-м периодах матча США и Канады судьи не дали ни одного удаления. В 1-м периоде было 3 драки и 36 минут штрафа на обе команды

Во 2-м и 3-м периодах матча США и Канады судьи не дали ни одного удаления.

Американцы обыграли канадцев (3:1) в матче предварительного раунда Турнира четырех наций и вышли в финал. 

В первом периоде матча команды в сумме получили 36 минут штрафа (19 – США, 17 – Канада). В первые 9 секунд встречи произошло 3 драки

При этом во втором и третьем периодах судьи не наказали ни одного игрока. 

Матч США и Канады на Турнире четырех наций начался с 3 драк в первые 9 секунд. Ткачаки схватились с Хэйглом и Беннеттом, Миллер – с Парайко

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
судьи
logoНХЛ
logoТурнир четырех наций
logoСборная США по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
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