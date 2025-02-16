Во 2-м и 3-м периодах матча США и Канады судьи не дали ни одного удаления. В 1-м периоде было 3 драки и 36 минут штрафа на обе команды
Во 2-м и 3-м периодах матча США и Канады судьи не дали ни одного удаления.
Американцы обыграли канадцев (3:1) в матче предварительного раунда Турнира четырех наций и вышли в финал.
В первом периоде матча команды в сумме получили 36 минут штрафа (19 – США, 17 – Канада). В первые 9 секунд встречи произошло 3 драки.
При этом во втором и третьем периодах судьи не наказали ни одного игрока.
Матч США и Канады на Турнире четырех наций начался с 3 драк в первые 9 секунд. Ткачаки схватились с Хэйглом и Беннеттом, Миллер – с Парайко
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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