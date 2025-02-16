Мэттью Ткачак получил травму нижней части тела в матче против Канады. Форвард сборной США не выходил на лед во 2-й половине третьего периода
Мэттью Ткачак получил травму нижней части тела в матче с Канадой.
Форвард сборной США не выходил на лед во второй половине третьего периода игры Турнира четырех наций против канадцев (3:1).
В общей сложности в заключительном отрезке встречи он отыграл только 3 смены.
Отметим, что в раздевалку Ткачак не ушел. Он находился на скамейке команды до финальной сирены.
Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил, что форвард «Флориды» вышел на лед во время телевизионного тайм-аута, но в итоге только покачал головой.
Победа над сборной Канады обеспечила американцам выход в финал турнира.
Матч США и Канады на Турнире четырех наций начался с 3 драк в первые 9 секунд. Ткачаки схватились с Хэйглом и Беннеттом, Миллер – с Парайко
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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