Мэттью Ткачак получил травму нижней части тела в матче против Канады. Форвард сборной США не выходил на лед во 2-й половине третьего периода

Мэттью Ткачак получил травму нижней части тела в матче с Канадой.

Форвард сборной США не выходил на лед во второй половине третьего периода игры Турнира четырех наций против канадцев (3:1).

В общей сложности в заключительном отрезке встречи он отыграл только 3 смены.

Отметим, что в раздевалку Ткачак не ушел. Он находился на скамейке команды до финальной сирены.

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил, что форвард «Флориды» вышел на лед во время телевизионного тайм-аута, но в итоге только покачал головой.

Победа над сборной Канады обеспечила американцам выход в финал турнира.

Матч США и Канады на Турнире четырех наций начался с 3 драк в первые 9 секунд. Ткачаки схватились с Хэйглом и Беннеттом, Миллер – с Парайко