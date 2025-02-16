Лайне о победе Финляндии над Швецией на Турнире четырех наций: «Теперь мы старшие братья. Это очень приятно»

Патрик Лайне сказал, что Финляндия стала «старшим братом» Швеции.

Сборная Финляндии обыграла сборную Швеции (4:3 ОТ) на Турнире четырех наций.

Перед турниром форвард «Монреаля » заявил: «Мы их ненавидим , всегда стараемся быть лучше. Это что-то вроде противостояния США и Канады».

Главный тренер шведов Сэм Халлам ответил на это: «Так младшие братья говорят о старших – с завистью. Мне нравится».

«Я чувствую, что теперь мы старшие братья. Это очень приятно. Всегда интересно играть против них, а в особенности – побеждать», – сказал Лайне , отметившийся двумя результативными передачами.