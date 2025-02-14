Защитник Швеции Экхольм о России на Кубке мира-2028: «Сегодня это немыслимо, согласен с нашей федерацией»
Ранее НХЛ объявила о проведении турнира с участием восьми национальных сборных в 2028 году. Сроки, место проведения соревнований и состав участников будут известны позже.
– Посмотрите на игру Канада – Швеция [на Турнире четырех наций], вот что продается.
В субботу мы сыграем с Финляндией, мы давно не встречались с ними на таком уровне. Проведение подобного турнира раз в два года только повысит уровень.
– Профсоюз игроков НХЛ хотел бы, чтобы русские вернулись на международные турниры, но шведская федерация думает совершенно иначе.
– Я согласен с федерацией, сегодня это немыслимо, – сказал защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм в интервью SVT.
Фетисов о Кубке мира: «Разум победит беспредел, происходящий в спорте, надеюсь. Россия с гербом на форме примет участие – у нас будет звездный состав через 3 года»
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