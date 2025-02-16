Гранлунд с победной шайбой – 1-я звезда матча Финляндии со Швецией, Лайне с 2 передачами – 2-я, Карлссон с голом – 3-я
Микаэль Гранлунд стал первой звездой матча на Турнире четырех наций.
Сборная Финляндии обыграла Швецию в овертайме со счетом 4:3.
Финский нападающий Микаэль Гранлунд забил победный гол и был признан первой звездой матча.
Второй звездой стал форвард сборной Финляндии Патрик Лайне, сделавший 2 передачи.
Третьей звездой признан защитник сборной Швеции Эрик Карлссон, отметившийся заброшенной шайбой.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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