Лайне о сборной Швеции перед Турниром четырех наций: «Мы их ненавидим, всегда стараемся быть лучше. Это что-то вроде противостояния США и Канады»

Патрик Лайне выразил свое отношение к сборной Швеции.

Турнир четырех наций НХЛ пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.

Форвард «Монреаля» и финской сборной высказался о своем отношении к национальной команде Швеции .

«Мы их ненавидим, вот и все. Больше нечего добавить. Это всегда было соперничеством. Неважно, хоккей это или что-то другое, мы всегда стараемся быть лучше их.

Я думаю, это что-то вроде противостояния США и Канады, так что будет круто сыграть против этих ребят и, надеюсь, обыграть их. Каждый [в сборной Финляндии ] знает свою роль, и мы будем играть друг за друга.

Я думаю, это будет нашей главной силой. А потом мы просто постараемся всех закрыть. Будем играть в обычный финский хоккей и просто останавливать всех. Жесткий хоккей, но это нормально. Это работает», – сказал Патрик Лайне.