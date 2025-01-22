Лайне о сборной Швеции перед Турниром четырех наций: «Мы их ненавидим, всегда стараемся быть лучше. Это что-то вроде противостояния США и Канады»
Турнир четырех наций НХЛ пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.
Форвард «Монреаля» и финской сборной высказался о своем отношении к национальной команде Швеции.
«Мы их ненавидим, вот и все. Больше нечего добавить. Это всегда было соперничеством. Неважно, хоккей это или что-то другое, мы всегда стараемся быть лучше их.
Я думаю, это что-то вроде противостояния США и Канады, так что будет круто сыграть против этих ребят и, надеюсь, обыграть их. Каждый [в сборной Финляндии] знает свою роль, и мы будем играть друг за друга.
Я думаю, это будет нашей главной силой. А потом мы просто постараемся всех закрыть. Будем играть в обычный финский хоккей и просто останавливать всех. Жесткий хоккей, но это нормально. Это работает», – сказал Патрик Лайне.
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