Халлам о словах Лайне про ненависть к сборной Швеции: «Так младшие братья говорят о старших – с завистью. Мне нравится»

Сэм Халлам отреагировал на слова Патрика Лайне о ненависти к сборной Швеции.

Форвард «Монреаля » и сборной Финляндии ранее выразил свое отношение к шведской национальной команде перед Турниром четырех наций НХЛ : «Мы их ненавидим, всегда стараемся быть лучше. Это что-то вроде противостояния США и Канады».

«Мне это нравится. Так младшие братья говорят о старших. С завистью.

Это часть становления. Это весело», – сказал тренер сборной Швеции .