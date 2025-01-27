Халлам о словах Лайне про ненависть к сборной Швеции: «Так младшие братья говорят о старших – с завистью. Мне нравится»
Сэм Халлам отреагировал на слова Патрика Лайне о ненависти к сборной Швеции.
Форвард «Монреаля» и сборной Финляндии ранее выразил свое отношение к шведской национальной команде перед Турниром четырех наций НХЛ: «Мы их ненавидим, всегда стараемся быть лучше. Это что-то вроде противостояния США и Канады».
«Мне это нравится. Так младшие братья говорят о старших. С завистью.
Это часть становления. Это весело», – сказал тренер сборной Швеции.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт НХЛ
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