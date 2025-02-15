Агент о том, что Гальченюк получит 90 млн рублей за сезон в «Амуре»: «Сумма не удивила, к Алексу был большой интерес. Такой же контракт мог быть и в другом клубе»

Агент Алекса Гальченюка оценил его новое соглашение с «Амуром».

Форвард продлил контракт с хабаровским клубом на 2 года, зарплата – 90 млн рублей за сезон плюс 10 млн бонусов.

— Александр — настоящий профессионал. И он сказал: «В данный момент для меня локация не так важна. Самое главное – я хочу играть». После этого мы определились, что он останется здесь. Особо долгих переговоров не было.

Контракт действительно немаленький. Ребята просят не раскрывать суммы, хотя зачастую информация появляется и она оказывается близка к достоверной, хотя не всегда. Это очень большие деньги, но сумма контракта нас не удивила, потому что к Гальченюку был большой интерес. Он мог получить такой же контракт по сумме и в другом клубе.

— В клубе давали Гальченюку гарантии перемен в межсезонье? Например, в тренерском штабе. Наверняка Алекс недоволен результатом команды в этом сезоне.

— По поводу тренерского штаба нам ничего не говорили. Александр может играть при любом тренере. Хотя, по сообщениям журналистов, перемены возможны. В этом сезоне все рассчитывали на другое. Думаю, с этим составом можно было показать большее. Об этом заявляли и руководители клуба, – сказал Александр Черных .