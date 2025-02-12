«Амур» объявил о продлении контракта с Гальченюком на 2 года
Алекс Гальченюк подписал новый контракт с «Амуром».
Клуб объявил о продлении соглашения с игроком на два сезона.
31-летний форвард перешел в хабаровский клуб перед началом этого Фонбет чемпионата КХЛ.
На счету Алекса Гальченюка 37 (20+17) очков за 53 матча при полезности «минус 21».
Он является лучшим снайпером и бомбардиром «Амура» в регулярке-2024/25.
Ранее сообщалось, что зарплата игрока составит 90 млн рублей за сезон. Он может получить еще 10 млн рублей в качестве бонусов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Амура»
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