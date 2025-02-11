Агент Гальченюка: «Амур» предложил новый контракт еще до Нового года. Мы подпишем, если Алекс сочтет нужным»

Агент Алекса Гальченюка рассказал о переговорах с «Амуром».

Ранее сообщалось , что хабаровский клуб предложил 30-летнему форварду 200 млн рублей за 2 года по новому соглашению.

«Амур» предложил новый контракт Гальченюку еще до Нового года. Алекс в любой момент может принять решение о продлении контракта с хабаровским клубом.

Как только он это сделает, мы подпишем контракт, если сам Алекс сочтет это нужным», – сказал представитель Гальченюка Александр Черных.

30-летний форвард перешел в хабаровский клуб перед началом этого Фонбет чемпионата КХЛ . На его счету 37 (19+18) очков за 53 матча при полезности «минус 21».

Гальченюк является лучшим снайпером и бомбардиром «Амура » в регулярке.