Агент Гальченюка: «Амур» предложил новый контракт еще до Нового года. Мы подпишем, если Алекс сочтет нужным»
Агент Алекса Гальченюка рассказал о переговорах с «Амуром».
Ранее сообщалось, что хабаровский клуб предложил 30-летнему форварду 200 млн рублей за 2 года по новому соглашению.
«Амур» предложил новый контракт Гальченюку еще до Нового года. Алекс в любой момент может принять решение о продлении контракта с хабаровским клубом.
Как только он это сделает, мы подпишем контракт, если сам Алекс сочтет это нужным», – сказал представитель Гальченюка Александр Черных.
30-летний форвард перешел в хабаровский клуб перед началом этого Фонбет чемпионата КХЛ. На его счету 37 (19+18) очков за 53 матча при полезности «минус 21».
Гальченюк является лучшим снайпером и бомбардиром «Амура» в регулярке.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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