Гальченюк продлил контракт с «Амуром» на 2 года. Зарплата – 90 млн рублей за сезон плюс 10 млн бонусов («Чемпионат»)

Нападающий Алекс Гальченюк подписал двухлетний контракт с «Амуром».

Как сообщает «Чемпионат», зарплата игрока составит 90 млн рублей за сезон. Он может получить еще 10 млн рублей в качестве бонусов.

31-летний форвард перешел в хабаровский клуб перед началом этого Фонбет чемпионата КХЛ .

На счету Алекса Гальченюка 37 (20+17) очков за 53 матча при полезности «минус 21».