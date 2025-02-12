  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гальченюк продлил контракт с «Амуром» на 2 года. Зарплата – 90 млн рублей за сезон плюс 10 млн бонусов («Чемпионат»)
10

Гальченюк продлил контракт с «Амуром» на 2 года. Зарплата – 90 млн рублей за сезон плюс 10 млн бонусов («Чемпионат»)

Нападающий Алекс Гальченюк подписал двухлетний контракт с «Амуром».

Как сообщает «Чемпионат», зарплата игрока составит 90 млн рублей за сезон. Он может получить еще 10 млн рублей в качестве бонусов.

31-летний форвард перешел в хабаровский клуб перед началом этого Фонбет чемпионата КХЛ.

На счету Алекса Гальченюка 37 (20+17) очков за 53 матча при полезности «минус 21».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoАлекс Гальченюк
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
logoАмур
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Гальченюка: «Амур» предложил новый контракт еще до Нового года. Мы подпишем, если Алекс сочтет нужным»
3вчера, 15:38
«Амур» предложил Гальченюку 200 млн рублей за 2 года. У форварда 37 очков в 53 матчах сезона («СЭ»)
16вчера, 14:06
«Амур» обыграл «Ак Барс» (5:4), уступая 2:4 после 2-го периода. Гальченюк забил победный гол на 59-й минуте
2116 января, 11:30
Рекомендуем
Главные новости
Сопин покидает «Динамо» из-за вмешательства посторонних лиц в его работу. Наиболее активное влияние оказал Сафронов («СЭ»)
416 минут назад
НХЛ показала трофей Турнира четырех наций
23 минуты назадФото
Турнир четырех наций вместе со «Скользким Льдом» – эксклюзивный прямой эфир с экспертами: Ковалев, Каспарайтис, Николишин и другие. Смотрите сегодня в 17:00!
38 минут назадВидео
Сопин подал заявление об уходе с поста спортдиректора «Динамо» («СЭ»)
1441 минуту назад
Гендиректор «Сибири»: «У нас аншлаги и без пива, ради чего рисковать и нести дополнительные затраты на безопасность? Это все-таки спортивное мероприятие, где культивируется здоровый образ жизни»
648 минут назад
Карпухин об 1:3 от «Динамо»: «СКА старался показать красивый хоккей. Мы играли в передачу, а нужно было больше бросать, обострять и искать рабочие голы»
3сегодня, 10:48
Дмитрий Ерыкалов: «Скворцова выписали из реанимации! До выписки из больницы пока далеко. Речь идет лишь о переводе в отдельную палату терапии. Самое страшное позади»
6сегодня, 10:15
КХЛ. «Трактор» против «Металлурга», «Локомотив» в гостях у минского «Динамо»
20сегодня, 10:13
Гендиректор «Торпедо»: «Послематчевые рукопожатия не очень-то нужны. Порой не все остывают после игры. Все начинается с малого, со словесной перепалки, что может привести к драке»
15сегодня, 09:40
Появилось видео со Скворцовым у бара в Новосибирске
11сегодня, 09:23Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Шарипзянов о том, какое правило из футбола можно добавить в хоккей: «Если после пяти буллитов не забили, можно просто ставить шайбу перед воротами и бросать. На это было бы интересно посмотреть»
1сегодня, 10:58
Макэвой о Годро: «Все знают, что он значил для хоккея США. Он с нами, со сборной. Мы хотим почтить его память»
сегодня, 10:39
Рурк Шартье: «Единственная цель ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина. Рассчитываю внести большой вклад в атакующий потенциал команды»
1сегодня, 09:59
Сергеев о прогнозе Овечкина на матч со СКА: «Чуть-чуть он не угадал с счетом. Приятно, что наш человек за нас болеет»
сегодня, 09:53
Щитов о Демидове: «В СКА его здорово раскрыли, потенциал у парня большой. Он играет уже как сложившийся мастер»
2сегодня, 08:59
Максим Рыбин: «У «Питтсбурга» большие проблемы в этом году. На многих матчах присутствует только половина зрителей – это о многом говорит»
сегодня, 08:14
Каменев сравнил Федорова с Макдэвидом: «Коннор – это взял, всех обвел и забил. Сергей Викторович – скорость, мышление. В хоккейном плане он мыслит на другом уровне»
8сегодня, 07:55
Щитов о судьях: «Им нужны свои пресс-конференции. Можно же сделать прикольное шоу. У нас руководство судейского корпуса всего боится, надо отходить от этого»
сегодня, 06:32
Президент «Динамо» о тренерском штабе: «Вопрос ротации у нас ни разу не стоял, Кудашов предупреждал о спадах. Внутри клуба особых разногласий нет»
1сегодня, 05:45
Пономарев получил матч-штраф в матче фармов «Питтсбурга» и «Вашингтона» в АХЛ за толчок соперника на борт. Произошла массовая стычка, Кныжова тоже удалили до конца игры
2сегодня, 04:46
Рекомендуем