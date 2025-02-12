Гальченюк продлил контракт с «Амуром» на 2 года. Зарплата – 90 млн рублей за сезон плюс 10 млн бонусов («Чемпионат»)
Нападающий Алекс Гальченюк подписал двухлетний контракт с «Амуром».
Как сообщает «Чемпионат», зарплата игрока составит 90 млн рублей за сезон. Он может получить еще 10 млн рублей в качестве бонусов.
31-летний форвард перешел в хабаровский клуб перед началом этого Фонбет чемпионата КХЛ.
На счету Алекса Гальченюка 37 (20+17) очков за 53 матча при полезности «минус 21».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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