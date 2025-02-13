Гальченюк о своей результативности: «Я много тренировался, работал над своей игрой и знал, что рано или поздно результат придет»

Алекс Гальченюк высказался о своем выступлении за «Амур».

В нынешнем сезоне 31-летний хоккеист набрал 37 (20+17) очков в 53 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

– После увольнения Андрея Мартемьянова вы стали забивать чуть ли не в каждом матче. Дело было в Андрее Алексеевиче?

– Не сказал бы, что увольнение Мартемьянова дало какие-то новые эмоции, что я стал забивать, отдавать голевые передачи. Даже когда не получалось забрасывать, я много тренировался, работал над своей игрой и знал, что рано или поздно результат придет.

– Сейчас в вашем активе 20 заброшенных шайб. До лучшего снайпера «Амура» в элитных дивизионах за один сезон вам нужно забросить всего три шайбы. Приятно ли вам, что вы можете вписать себя в историю хабаровского клуба?

– Сначала надо это сделать, а после рассуждать, приятно ли или нет, но пока я этого не достиг.

– Но вы заряжены выйти на первое место в списке снайперов клуба в одном сезоне?

– Конечно. Но даже без этого хочется выходить на лед, помогать команде побеждать и радовать болельщиков, а если еще и рекорд удастся установить, то будет вообще круто, – сказал нападающий «Амура » Алекс Гальченюк .