Гальченюк о своей результативности: «Я много тренировался, работал над своей игрой и знал, что рано или поздно результат придет»
В нынешнем сезоне 31-летний хоккеист набрал 37 (20+17) очков в 53 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
– После увольнения Андрея Мартемьянова вы стали забивать чуть ли не в каждом матче. Дело было в Андрее Алексеевиче?
– Не сказал бы, что увольнение Мартемьянова дало какие-то новые эмоции, что я стал забивать, отдавать голевые передачи. Даже когда не получалось забрасывать, я много тренировался, работал над своей игрой и знал, что рано или поздно результат придет.
– Сейчас в вашем активе 20 заброшенных шайб. До лучшего снайпера «Амура» в элитных дивизионах за один сезон вам нужно забросить всего три шайбы. Приятно ли вам, что вы можете вписать себя в историю хабаровского клуба?
– Сначала надо это сделать, а после рассуждать, приятно ли или нет, но пока я этого не достиг.
– Но вы заряжены выйти на первое место в списке снайперов клуба в одном сезоне?
– Конечно. Но даже без этого хочется выходить на лед, помогать команде побеждать и радовать болельщиков, а если еще и рекорд удастся установить, то будет вообще круто, – сказал нападающий «Амура» Алекс Гальченюк.
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