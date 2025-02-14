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Кожевников о разговоре Путина и Трампа: «У нас очень умный президент, который думает глобально. Он нас в обиду не даст»

Александр Кожевников высказался об общении президентов России и США.

Владимир Путин и Дональд Трамп ранее провели телефонный разговор.

«Да что ж вы все про переговоры?! Если они и идут, то пока лишь втихаря. Трамп много чего говорит, сегодня – одно, завтра – другое.

Пускай сначала сделает, а потом и поговорим. У нас очень умный президент, который думает глобально. Он нас в обиду не даст», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Кожевников
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoВладимир Путин
Политика
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