Кожевников о разговоре Путина и Трампа: «У нас очень умный президент, который думает глобально. Он нас в обиду не даст»

Александр Кожевников высказался об общении президентов России и США.

Владимир Путин и Дональд Трамп ранее провели телефонный разговор.

«Да что ж вы все про переговоры?! Если они и идут, то пока лишь втихаря. Трамп много чего говорит, сегодня – одно, завтра – другое.

Пускай сначала сделает, а потом и поговорим. У нас очень умный президент, который думает глобально. Он нас в обиду не даст», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .