Кожевников о разговоре Путина и Трампа: «У нас очень умный президент, который думает глобально. Он нас в обиду не даст»
Александр Кожевников высказался об общении президентов России и США.
Владимир Путин и Дональд Трамп ранее провели телефонный разговор.
«Да что ж вы все про переговоры?! Если они и идут, то пока лишь втихаря. Трамп много чего говорит, сегодня – одно, завтра – другое.
Пускай сначала сделает, а потом и поговорим. У нас очень умный президент, который думает глобально. Он нас в обиду не даст», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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