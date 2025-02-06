Александр Кожевников: «Заменить судей ИИ – правильное решение. Разин прав. Многие из них не играли в хоккей. Не видят грубейших ошибок. Просто бредят!»

Александр Кожевников поддержал идею заменить судей искусственным интеллектом.

3 февраля главный тренер «Металлурга » Андрей Разин выразил недовольство работой арбитров во время игры с «Салаватом» (4:6) и сказал : «Надеюсь, что искусственный интеллект в ближайшем будущем заменит в хоккее людей, которые влияют на игру».

Сегодня Разин раскритиковал отношение судей к себе после матча с «Трактором»: «Вы обидчивые девочки или профессионалы? Ваша вина, что вы не состоялись как хоккеисты. Ведите себя как люди, обслуживающие игру, а не как боги, решающие, кому в рай, а кому в ад».

«Предложить заменить судей искусственным интеллектом – правильное решение. Так и нужно делать.

Многие из них даже не играли в хоккей. Разин прав, согласен. Не видят грубейших ошибок. Бредят, просто бредят!

Не пожали руки – значит, культуры нет у них. Обидчивые очень. Возможно, родители их плохо воспитали», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .