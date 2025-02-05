Кожевников о голах Овечкина в пустые ворота: «Это надо еще попасть, оказаться в нужном месте. Нужно гордиться каждой шайбой. Всей страной ждем взятия великого рекорда»
Александр Кожевников высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (878 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Саша – красавец, идет к великому рекорду. А те, кто говорят, что он забивает только в пустые… Так это тоже еще надо суметь, попасть, оказаться в нужном месте. Такое голевое чутье дано не каждому, единицам. Нужно гордиться каждой шайбой, какой бы она ни была.
Ну и вы же понимаете, что не каждый раз в пустые ворота забивают, то есть это тоже непросто. Если бы Саша все время забивал в пустые, уже бы давно побил рекорд Гретцки.
Но ничего, всей страной ждем в этом сезоне взятия великого рекорда», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Odds.ru
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