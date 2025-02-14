Андрей Коваленко о словах Уолша про желание видеть Россию на Кубке мира: «Профессионалам интересен спорт, а не политика. Важно и то, что без нас формат с 8 сборными не потянуть»

Андрей Коваленко высказался о словах главы профсоюза игроков НХЛ про Россию.

– Для нас куда более важным, чем старт Турнира четырех наций, стало интервью президента Ассоциации игроков НХЛ, которое вышло накануне стартового матча Канада – Швеция. Глава профсоюза игроков четко дал понять, что на Кубке мира-2028 хочет видеть сборную России.

– Мощный сигнал?

– Сто процентов! Профсоюз игроков НХЛ – влиятельная организация. Если бы не было мощной поддержки со стороны хоккеистов, его глава никогда бы не дал такой однозначный ответ. И это неудивительно: В НХЛ собраны профессионалы, им интересна профессия, спорт, а не политика. Отсюда непонимание того, почему сборная России вне соревнований.

Почти так же важно и то, что стал понятен формат нового Кубка мира. Из восьми команд, ни одна из которых не будет сборной солянкой – типа молодых североамериканских звезд, которую мы видели на некоторых предыдущих турнирах (на одном – в 2016 году, прим. Спортс’‘).

– В чем здесь важность?

– Без сборной России организаторы такой формат просто не потянут. Да, есть Германия и Швейцария , но вряд ли они сделают кассу в Северной Америке. В любом случае даже с ними восемь сборных не наберешь, поэтому североамериканцы просто обречены приглашать наших хоккеистов, – сказал олимпийский чемпион.

Глава профсоюза НХЛ: «Хотелось бы, чтобы игроки из России участвовали в турнирах. Они невероятные хоккеисты. Они хотят представлять свою страну, играть на Олимпиаде и Кубке мира»