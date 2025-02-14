Беттмэн о возрождении Кубка мира: «Турниры с участием всех лучших очень важны для игроков НХЛ. Желание играть за свои страны заложено у них в ДНК»
Ранее НХЛ и Ассоциация игроков объявили о предстоящем проведении Кубка мира в феврале 2028 года.
Таким образом, начиная с Олимпиады-2026 турниры с участием лучших игроков мира будут проходить раз в 2 года.
«Международные турниры с участием всех лучших очень важны для наших игроков. Желание играть за свои страны заложено у них в ДНК. Хоккейным болельщикам это очень нравится.
Возобновление участия в Олимпиадах и проведение Кубка мира предоставят больше возможностей для как можно большего числа игроков представлять свои страны в соревнованиях лучших против лучших.
С проведением Турнира четырех наций и возвращением Кубка мира на постоянной основе НХЛ и профсоюз делают важный шаг вперед для подтверждения нашей приверженности международному хоккею», – сказал комиссионер НХЛ.
Отметим, что за 32 года пребывания Беттмэна в своей роли НХЛ провела Кубок мира (турнир стал преемником Кубка Канады) только 3 раза – в 1996, 2004 и 2016 году.
Кроме того, лига отказалась от участия в Олимпиадах в 2018 и 2022 году.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий