Депутат Журова об отстранении России: «Олимпиада и Кубок мира без нас неполноценны. Спортсмены думают: «Если бы были русские, все могло бы быть по-другому»

Светлана Журова отреагировал на слова Марти Уолша об отстранении России.

Ранее НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году. Смогут ли игроки из России участвовать в турнире, будет определено позднее.

Позднее глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш заявил : «Хотелось бы, чтобы игроки из России участвовали в турнирах. Они невероятные хоккеисты. Они хотят представлять свою страну, играть на Олимпиаде и Кубке мира».

«Слова Марти Уолша о возвращении российских хоккеистов на соревнования являются хорошим знаком! Все понимают, что Олимпиада и Кубок мира без сборной России является неполноценными.

Самое интересное, что даже когда мы не участвуем, о нас все равно говорят. Это значит, они понимают, что без нас соревноваться не очень правильно.

И вне зависимости от того, кто становится чемпионом, журналисты пишут и спортсмены думают: «Если бы были русские, все могло бы быть по-другому».

Тем более, когда у нас такие хоккеисты, как Александр Овечкин и другие», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.