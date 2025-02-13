Депутат Журова об отстранении России: «Олимпиада и Кубок мира без нас неполноценны. Спортсмены думают: «Если бы были русские, все могло бы быть по-другому»
Ранее НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году. Смогут ли игроки из России участвовать в турнире, будет определено позднее.
Позднее глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш заявил: «Хотелось бы, чтобы игроки из России участвовали в турнирах. Они невероятные хоккеисты. Они хотят представлять свою страну, играть на Олимпиаде и Кубке мира».
«Слова Марти Уолша о возвращении российских хоккеистов на соревнования являются хорошим знаком! Все понимают, что Олимпиада и Кубок мира без сборной России является неполноценными.
Самое интересное, что даже когда мы не участвуем, о нас все равно говорят. Это значит, они понимают, что без нас соревноваться не очень правильно.
И вне зависимости от того, кто становится чемпионом, журналисты пишут и спортсмены думают: «Если бы были русские, все могло бы быть по-другому».
Тем более, когда у нас такие хоккеисты, как Александр Овечкин и другие», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.
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