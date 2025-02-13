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  • Депутат Свищев о словах Уолша про возвращение России: «Чем больше сигналов от глав организаций, владельцев клубов НХЛ, тем лучше. Все вопросы решаются в Америке»
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Депутат Свищев о словах Уолша про возвращение России: «Чем больше сигналов от глав организаций, владельцев клубов НХЛ, тем лучше. Все вопросы решаются в Америке»

Дмитрий Свищев отреагировал на слова Марти Уолша об отстранении России.

Ранее НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году. Смогут ли игроки из России участвовать в турнире, будет определено позднее. 

Позднее глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш заявил: «Хотелось бы, чтобы игроки из России участвовали в турнирах. Они невероятные хоккеисты. Они хотят представлять свою страну, играть на Олимпиаде и Кубке мира». 

«Сигнал от главы Ассоциации игроков НХЛ есть, но насколько его услышат в Международной федерации хоккея, непонятно. Все-таки в НХЛ работают прагматичные ребята, которые умеют считать деньги, оценивать интерес зрителей, спонсоров и так далее.

И все вопросы решаются как раз в Америке. А европейцы сильно зависят от заокеанских спонсоров и, в том числе, от их мнения. Конечно, они услышат этот сигнал, и я думаю, что задумаются.

Но я не знаю, что должно произойти для того, чтобы в ИИХФ сейчас пересмотрели решение о недопуске нашей сборной к чемпионату мира. 

Но такие сигналы положительны для нас, и чем больше их будет от глав уважаемых организаций, отдельных игроков, тренеров, функционеров, владельцев клубов НХЛ и национальных федераций, то, конечно, тем быстрее решится этот вопрос.

Главное, чтобы от слов все перешли к делу. Теплый ветер перемен мы уже почувствовали, теперь важно, чтобы он как можно быстрее добрался до спорта», – сказал депутат Госдумы.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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