Глава профсоюза НХЛ: «Хотелось бы, чтобы игроки из России участвовали в турнирах. Они невероятные хоккеисты. Они хотят представлять свою страну, играть на Олимпиаде и Кубке мира»

Глава профсоюза игроков НХЛ высказался об отстранении России от турниров.

Сборная отстранена от международных соревнований под эгидой ИИХФ.

Ранее НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году. Смогут ли игроки из России участвовать в турнире, будет определено позднее.

Сегодня стартовал Турнир четырех наций. Сборная России не была приглашена на соревнование.

«Российские игроки, с которыми мы говорили, хотят вернуться на турниры лучших против лучших. Они хотят представлять свою страну, они хотят играть на этом турнире, они хотят быть частью Турнира четырех наций, играть на Олимпиаде и хотели бы сыграть на Кубке мира.

Мне бы очень хотелось, чтобы наши российские игроки снова приняли участие в этих турнирах. Они невероятные хоккеисты.

Проблемы политические. Не политические, если говорить об NHLPA, нам нужно прорваться через мировую политику», – приводит слова главы профсоюза игроков НХЛ Марти Уолша Toronto Sun.