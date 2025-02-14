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  • Десятков о 3:0 с Минском: «Один из немногих матчей, где «Витязь» довел до победы благодаря самоотверженности и правильным действиям. При хороших играх мы часто уступали на последних минутах»
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Десятков о 3:0 с Минском: «Один из немногих матчей, где «Витязь» довел до победы благодаря самоотверженности и правильным действиям. При хороших играх мы часто уступали на последних минутах»

Павел Десятков оценил победу «Витязя» над минским «Динамо» (3:0).

«Очередная тяжелая игра. Одна из многих таких игр, но одна из немногих, где мы сумели довести до победы благодаря самоотверженности и правильным действиям. Потому что при хороших наших играх мы очень часто уступали на последних минутах или теряли преимущество, очки. 

Абсолютно не обращали внимания при подготовке, что соперник играет второй матч за два дня. Вели подготовку собственную. Да, нам удалось посмотреть игру соперника против «Локомотива», по ней мы и разбирали. Но я не думаю, что для «Динамо» было какой-то трудностью так сыграть. Это накатистая команда, по движению одна из лучших и очень сбалансированная.

Я отмечал, что за предыдущие шесть игр мы забросили шесть шайб. В одной игре мы забросили две, но проиграли СКА 2:4, «Трактору» проиграли 0:2, не забросив. Получалось, мы забивали по голу за игру, а с одним голом достаточно сложно выигрывать. Сегодня удалось. 

Не скажу, что здесь, в Минске, есть какой-то секрет или дополнительный раздражитель. Думаю, ребята здесь концентрируются лучше, нет отвлекающих факторов», – сказал тренер «Витязя».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoВитязь
logoДинамо Минск
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logoПавел Десятков
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