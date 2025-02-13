Дорожко выиграл годовой запас пива на Матче звезд КХЛ: «Безалкогольное – просто жажду утолить. Алкогольное могу выпить после игр – один-два бокала, не перебарщиваю»
Максим Дорожко выиграл годовой запас пива на Фонбет Матче звезд КХЛ.
Голкипер «Витязя» получил специальный приз за самое продолжительное время без пропущенных шайб в первый игровой день. Он выиграл в конкурсе «На ноль с Балтикой 0» годовой запас безалкогольного пива.
«Мне сказали, что свяжутся с клубом и отправят пиво. Безалкогольное пиво – просто жажду утолить. У меня папа любит безалкогольное пиво, так что найдем ему применение.
Алкогольное пиво могу выпить после игр, в которых сильно устаешь, можно позволить один-два бокала. Бывает очень тяжело уснуть, иногда пиво помогает. Но не перебарщиваю с этим», – сказал вратарь «Витязя» Максим Дорожко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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