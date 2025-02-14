Квартальнов о 0:3 с «Витязем»: «Большинство должно было помочь «Динамо», но оно не сработало. Нам не хватало энергии»

Дмитрий Квартальнов оценил поражение минского «Динамо» от «Витязя» (0:3).

«Три последние игры, из них в двух — ноль голов. Это такой звонок, проблема где-то есть. Нужно забивать, нужно реализовывать, помогать команде. Много об этом говорим.

Мы сегодня имели шанс в такой игре сыграть достойно. Но не получилось. Согласен, что сегодня нам не хватило свежей крови. Но мы сегодня могли только Михалева выпустить, может, нужно было выпустить. Не знаю, как бы он сыграл. Нам не хватало сегодня энергии.

Понятно, что мозги чуть-чуть уставшие. Призываешь такие вещи делать: там где-то лучше сыграть, выиграть в микромоменте, чем потом бегать и забирать шайбу. В этом нам не удалось до ребят достучаться, договориться с ними.

Понятно, Кареев сыграл хорошо, мотивирован был – эти вещи существуют. Но мы сыграли реально бездарно. Ну в живот мы точно не должны были Карееву бросать.

Понятно, что тяжело. Но я не снимаю ответственности с наших лидеров, сегодня было три большинства. Мы должны забивать в таких матчах, должно работать большинство. Мы должны были доставлять шайбу, мы должны были забить. Нам нужно искать моменты, чтобы бросать. Вся вот эта красота, передачи на дальнюю – это все красиво, но это не то. Нужно сыграть концентрированно и в простоту. Большинство должно было нам помочь, но оно не сработало.

Состояние Дюбе – офигительное. Когда доктор допустит, тогда вернется», – сказал тренер «Динамо » Минск.