Самедов о Турнир четырех наций: «Круче, чем ЧМ – тут сильнейшие хоккеисты мира. России не хватает, если бы был формат 8 лучших сборных, было бы мегакруто»

Александр Самедов поделился впечатлениями о Турнире четырех наций НХЛ.

Сборная Канады обыграла Швецию (4:3 ОТ) в первой игре турнира.

– Нет ли ощущения, что этот турнир круче, чем ежегодный чемпионат мира?

– Ну, так и есть, он круче, конечно. Это как на Олимпиаде, где все сильнейшие собираются, единственное – понятно, что, конечно, там России не хватает. Там сильнейшие хоккеисты мира.

Некоторые хоккеисты там не играли за свои сборные 7-8 лет? Ну, потому что они играют в плей-офф, это понятно, но на Олимпиаде-то они играли.

– Если такой турнир проводить ежегодно, то он бы переплюнул ЧМ?

– Я еще раз повторяю, в хоккее на чемпионате мира невозможно просто собрать всех сильнейших, потому что формат тут такой, а тут как бы энхаэловский турнир, это их задумка.

Другое дело, статус я не совсем понимаю, кубок четырех или чемпионат четырех – это турнир лучших хоккеистов, у болельщиков есть возможность смотреть на лучших хоккеистов, лучшие, кто есть в этом виде спорта, играет на этом турнире.

Понятно, что есть Чехия , есть наша сборная, Словакия , но, видимо, так решили. Понятно, что если бы был формат восьми сборных лучших вообще, то это было бы вообще мегакруто.

– Россия смогла бы на этом турнире проверить свои силы с действующими лучшими хоккеистами НХЛ?

– Ну, наши хоккеисты – это тоже лучшие хоккеисты НХЛ, понятно, что было бы интересно очень, но у нас лучшие наши хоккеисты играют в НХЛ , и достаточно ребят, кто в КХЛ играет, могли бы тоже помочь команде. Я думаю, что было бы интересно», – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.

Назаров о Турнире четырех наций без России: «Без одной из сильнейших сборных планеты турнир проседает в уровне, качестве и медийности. Гораздо приятнее наблюдать за развязкой в регулярке КХЛ»