Самедов о Турнир четырех наций: «Круче, чем ЧМ – тут сильнейшие хоккеисты мира. России не хватает, если бы был формат 8 лучших сборных, было бы мегакруто»
Сборная Канады обыграла Швецию (4:3 ОТ) в первой игре турнира.
– Нет ли ощущения, что этот турнир круче, чем ежегодный чемпионат мира?
– Ну, так и есть, он круче, конечно. Это как на Олимпиаде, где все сильнейшие собираются, единственное – понятно, что, конечно, там России не хватает. Там сильнейшие хоккеисты мира.
Некоторые хоккеисты там не играли за свои сборные 7-8 лет? Ну, потому что они играют в плей-офф, это понятно, но на Олимпиаде-то они играли.
– Если такой турнир проводить ежегодно, то он бы переплюнул ЧМ?
– Я еще раз повторяю, в хоккее на чемпионате мира невозможно просто собрать всех сильнейших, потому что формат тут такой, а тут как бы энхаэловский турнир, это их задумка.
Другое дело, статус я не совсем понимаю, кубок четырех или чемпионат четырех – это турнир лучших хоккеистов, у болельщиков есть возможность смотреть на лучших хоккеистов, лучшие, кто есть в этом виде спорта, играет на этом турнире.
Понятно, что есть Чехия, есть наша сборная, Словакия, но, видимо, так решили. Понятно, что если бы был формат восьми сборных лучших вообще, то это было бы вообще мегакруто.
– Россия смогла бы на этом турнире проверить свои силы с действующими лучшими хоккеистами НХЛ?
– Ну, наши хоккеисты – это тоже лучшие хоккеисты НХЛ, понятно, что было бы интересно очень, но у нас лучшие наши хоккеисты играют в НХЛ, и достаточно ребят, кто в КХЛ играет, могли бы тоже помочь команде. Я думаю, что было бы интересно», – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.
Назаров о Турнире четырех наций без России: «Без одной из сильнейших сборных планеты турнир проседает в уровне, качестве и медийности. Гораздо приятнее наблюдать за развязкой в регулярке КХЛ»
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