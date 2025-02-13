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  • Назаров о Турнире четырех наций без России: «Без одной из сильнейших сборных планеты турнир проседает в уровне, качестве и медийности. Гораздо приятнее наблюдать за развязкой в регулярке КХЛ»
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Назаров о Турнире четырех наций без России: «Без одной из сильнейших сборных планеты турнир проседает в уровне, качестве и медийности. Гораздо приятнее наблюдать за развязкой в регулярке КХЛ»

Андрей Назаров высказался об уровне Турнира четырех наций.

Сборная Канады обыграла Швецию (4:3 ОТ) в первой игре турнира.

«В Северной Америке стартовал Турнир четырех наций, но без участия сборной России это далеко не тот праздник хоккея, который хотелось бы увидеть болельщикам по всему миру.

Без одной из сильнейших сборных планеты и российских звезд НХЛ турнир сразу проседает в уровне, качестве и медийности.

Гораздо приятнее наблюдать за развязкой в регулярном чемпионате КХЛ, где сегодня запланирован очередной большой игровой день. До плей-офф осталось совсем немного времени, цена ошибки возрастает.

Наши новые старые «друзья» наконец-то поняли, что пришло время работать вместе. Наступил час раздела геополитического пирога. Но нужно понимать, что мы сильны только в том случае, когда идем вперед единым 150-миллионным кулаком и не оглядываемся назад, объединившись вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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logoСборная России по хоккею с шайбой
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