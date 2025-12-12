Фридман о Цыплакове: «Им интересуются другие клубы. Максима вытеснили из состава «Айлендерс», но потенциал у него есть»

Эллиотт Фридман заявил, что Максимом Цыплаковым интересуются другие клубы НХЛ.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением о перспективах Максима Цыплакова .

В этом сезоне НХЛ 27-летний форвард «Айлендерс » провел 20 матчей и набрал 1 (1+0) очко. Его контракт со средней годовой зарплатой 2,25 млн долларов рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Думаю, у него есть потенциал. Он хорошо дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, но в этом его вытеснили из состава «Айлендерс», который теперь стал сильнее.

Патрик Руа сказал, что травма Бо Хорвата несерьезная, поэтому у Цыплакова может появиться немного времени, чтобы закрепиться в основе, но я слышал, что другие клубы тоже проявляют к нему интерес», – заявил Фридман.