Буре о недопуске России на ЧМ: «Будем оспаривать в суде и добьемся своего. Пловцы и шахматисты участвуют в соревнованиях, и инцидентов нет. Решение об ОИ-2026 будет принимать МОК»

Павел Буре высказался о недопуске России на чемпионат мира по хоккею-2026.

Ранее стало известно , что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года. У Федерации хоккея России будет право оспорить решение ИИХФ после окончания ЧМ-2025.

«На протяжении трех лет наша федерация и я лично активно работали с ИИХФ и всей хоккейной семьей, чтобы сборная России смогла вернуться на международную арену.

За это время мы добились того, что нашу позицию наконец слышат партнеры. На последнем заседании я лично выступал три раза. До этого нам вообще не давали озвучивать свою позицию или даже присутствовать на заседании.

Одним из аргументов ИИХФ не допускать нашу команду была безопасность участников. По нашему мнению, этот аргумент недостаточно сильный. В НХЛ выступают более 50 россиян. Российские пловцы, шахматисты, представители других видов спорта участвуют в международных соревнованиях – и никаких инцидентов на них не происходит.

Одним из наших предложений было профинансировать дополнительную безопасность российской команды, только чтобы болельщики хоккея по всему миру снова увидели в деле одну из сильнейших сборных планеты.

Какое бы решение ни было бы принято сейчас, ИИХФ в любом случае придется допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего.

Отмечу, что решение об участии национальной сборной России на Олимпиаде 2026 года в Милане будет принимать Международный олимпийский комитет», – сказал специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре .

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