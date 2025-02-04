  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Буре о недопуске России на ЧМ: «Будем оспаривать в суде и добьемся своего. Пловцы и шахматисты участвуют в соревнованиях, и инцидентов нет. Решение об ОИ-2026 будет принимать МОК»
78

Буре о недопуске России на ЧМ: «Будем оспаривать в суде и добьемся своего. Пловцы и шахматисты участвуют в соревнованиях, и инцидентов нет. Решение об ОИ-2026 будет принимать МОК»

Павел Буре высказался о недопуске России на чемпионат мира по хоккею-2026.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года. У Федерации хоккея России будет право оспорить решение ИИХФ после окончания ЧМ-2025.

«На протяжении трех лет наша федерация и я лично активно работали с ИИХФ и всей хоккейной семьей, чтобы сборная России смогла вернуться на международную арену.

За это время мы добились того, что нашу позицию наконец слышат партнеры. На последнем заседании я лично выступал три раза. До этого нам вообще не давали озвучивать свою позицию или даже присутствовать на заседании.

Одним из аргументов ИИХФ не допускать нашу команду была безопасность участников. По нашему мнению, этот аргумент недостаточно сильный. В НХЛ выступают более 50 россиян. Российские пловцы, шахматисты, представители других видов спорта участвуют в международных соревнованиях – и никаких инцидентов на них не происходит.

Одним из наших предложений было профинансировать дополнительную безопасность российской команды, только чтобы болельщики хоккея по всему миру снова увидели в деле одну из сильнейших сборных планеты.

Какое бы решение ни было бы принято сейчас, ИИХФ в любом случае придется допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего.

Отмечу, что решение об участии национальной сборной России на Олимпиаде 2026 года в Милане будет принимать Международный олимпийский комитет», – сказал специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.

Россию не допустили к участию в ЧМ-2026 по хоккею. Вопрос по Олимпиаде-2026 еще не решен

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ФХР
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoПавел Буре
logoИИХФ
logoФХР
logoКХЛ
logoОлимпиада-2026
logoолимпийский хоккейный турнир
logoЧМ по хоккею
logoМОК
logoНХЛ
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
ФХР разослала письмо членам совета ИИХФ от имени Буре. Федерация должна разрешить России участие в ОИ-2026 – это привлечет дополнительный интерес и спонсоров, согласно документу
133 февраля, 19:20
Губерниев о допуске России к ОИ-2026: «Предпосылки есть, это повысит капитализацию Олимпиады, все считают деньги. Некоторые говорят «русских быть не должно», а газ покупают у нас»
163 февраля, 17:45
Дэйли о допуске России к ОИ-2026: «НХЛ будет следить за результатами заседания ИИХФ. От нас ничего не зависит, посмотрим»
3 февраля, 15:52
Рекомендуем
Главные новости
Андрей Баландин: «Без России ЧМ неполноценный. Страна занимает 1/8 часть планеты, у нас большое число хоккеистов, вторая лига в мире. Российский хоккей всегда отличался самобытностью»
111 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Бостоном», «Эдмонтон» против «Чикаго», «Лос-Анджелес» встретится с «Монреалем»
1015 минут назад
Фетисов о том, как познакомился с Трампом: «В кантри-клубе. Он тогда гремел – конкурс красоты, казино, банкротство. Симпатяга такой был. Представить его президентом США было невозможно»
17 минут назад
Разин о 2:5 от «Трактора»: «Не хватило сил, эмоций. Третья игра на выезде, все соперники топовые. Горючее закончилось»
641 минуту назад
Галимов об ошибках: «Отыграл матч и забыл. Запомнились слова Радулова: «Сегодня насрал, завтра должен сделать наоборот. Есть следующая игра, чтобы доказать, что я лучший»
853 минуты назад
Фетисов о том, как Путин встал на коньки: «Президент пообещал мальчишкам, что будет тренироваться с ними. Толкал табуретку, чтобы поймать баланс. Через какое-то время научился»
23сегодня, 16:51
«Трактор» обыграл «Металлург» в своем 1100-м матче в КХЛ. Команда Гру выиграла 4 из 5 последних игр и идет 1-й на Востоке
6сегодня, 16:40
«Ак Барс» о задержании фаната с сыном в Петербурге: «Наша общая с КХЛ и СКА задача – предпринять меры, чтобы подобные ситуации не повторялись»
63сегодня, 16:24
КХЛ. «Трактор» обыграл «Металлург»
83сегодня, 16:15
Полиция задержала фаната «Ак Барса» и его 10-летнего сына, бросившего в матче со СКА на лед кепку после хет-трика Галимова. Еще одного болельщика задержали за бросок шапки
249сегодня, 15:50
Ко всем новостям
Последние новости
Бенуа Гру о 5:2 с «Металлургом»: «Быстрая игра против быстрой команды. Понравилось, как хоккеисты выполнили задание, играли в силовой хоккей, блокировали броски»
34 минуты назад
Шарипзянов о требованиях Ги Буше: «Работать. И не просто усердно, а делать это еще на уровень выше. Более чем усердно. Это главное, что будет приносить нам успех»
1сегодня, 16:59
Лидия Иванова о недопуске России на ЧМ по хоккею: «ИИХФ поступила не по-спортивному. Прогнулись перед своими хозяевами. Они должны понять, что без нас плохо»
4сегодня, 15:59
Крикунов о хоккейной столице России: «Москва, там три команды КХЛ. Из городов, где по одному клубу, под это звание подходят Казань и Ярославль»
4сегодня, 15:29
Борис Михайлов: «Турниры без сборной России теряют в статусе. Решение ИИХФ поменяется, когда они осознают, что совершают глобальную ошибку»
4сегодня, 14:58
81,8% игроков НХЛ интересен Турнир четырех наций, согласно опросу The Athletic. Не из стран-участниц – 36,4% хоккеистов
2сегодня, 14:09
Галимов о татуировках: «В 18 лет сделал первую, понравилось. У меня много надписей – больно, но если с обезболивающими, то даже немножко приятно»
3сегодня, 13:42
Колосков о недопуске России на ЧМ-2026: «В ИИХФ нет наших людей, в этом проблема. Нужно действовать с позиции силы, а у нас были вялые популистские заявления»
15сегодня, 13:01
Галимов о прыжке с парашютом: «Ощущения классные, но больше никогда. Страшно выпрыгивать, как и лететь на кукурузнике, который будто разваливается»
2сегодня, 11:15
Кэйн побил рекорд НХЛ по реализованным буллитам – 53. Он обошел Тэйвса, Оши – 3-й, Кросби – 6-й
1сегодня, 10:53
Рекомендуем