Роман Ротенберг заявил, что находится под санкциями с 2015 года.

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг заявил, что 10 лет находится под санкциями США.

«Меня лично внесли в санкционные списки США еще в 2015 году. Тогда я не понимал, как жить дальше, но жизнь показала: любой вызов – это новые возможности, часто даже интереснее прежних. В любой проблеме всегда есть решение, и оно легальное. Главное – думать, искать, не сдаваться.

Хоккей учит тому же: все решается только командой. У каждого свои сильные стороны. Кто-то быстрее всех катается, кто-то лучше всех бросает, кто-то – мозг команды и раздает передачи, а кто-то, как Овечкин , забивает лучше всех в мире. Нужно просто доставить ему шайбу.

Так же и в наших проектах – командная работа, где каждый играет на своих сильных качествах», – сказал Ротенберг.

Ротенберг о том, что важно в жизни: «Практика и опыт. Я в 26 лет начал с нуля – получилось только благодаря практике и команде. Учитесь работать в системе и общаться с людьми»