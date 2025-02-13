США объявили Хеллибака основным вратарем на Турнир четырех наций. Эттинджер и Сваймен будут бороться за место запасного
США объявили Коннора Хеллибака основным вратарем на Турнир четырех наций.
Американцы начнут турнир сегодня ночью матчем со сборной Финляндии.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ голкипер «Виннипега» является главным претендентом на приз лучшему вратарю – «Везина Трофи».
Хеллибак провел 43 матча и одержал 34 победы, отражая 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,06.
Джейк Эттинджер из «Далласа» и Джереми Сваймен из «Бостона» будут бороться за место запасного вратаря.
Кросби доехал до сборной, США без Хьюза-старшего, три замены у финнов. Итоговые составы на Турнир 4 наций
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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