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США объявили Хеллибака основным вратарем на Турнир четырех наций. Эттинджер и Сваймен будут бороться за место запасного

США объявили Коннора Хеллибака основным вратарем на Турнир четырех наций.

Американцы начнут турнир сегодня ночью матчем со сборной Финляндии.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ голкипер «Виннипега» является главным претендентом на приз лучшему вратарю – «Везина Трофи».

Хеллибак провел 43 матча и одержал 34 победы, отражая 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,06.

Джейк Эттинджер из «Далласа» и Джереми Сваймен из «Бостона» будут бороться за место запасного вратаря.

Кросби доехал до сборной, США без Хьюза-старшего, три замены у финнов. Итоговые составы на Турнир 4 наций

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
logoСборная США по хоккею
logoКоннор Хеллибак
logoСборная Финляндии по хоккею
logoДжереми Сваймен
logoБостон
logoНХЛ
logoДаллас
logoТурнир четырех наций
ESPN
logoДжейк Эттинджер
logoВиннипег
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