Кросби считает США фаворитом Турнира четырех наций: «Это справедливо. Посмотрите на их команду и глубину состава»

Сидни Кросби заявил, что США является фаворитом Турнира четырех наций.

«Думаю, это справедливо. Посмотрите на их команду и глубину состава. Правда, всегда сталкиваешься с определенными стереотипами, когда они выступают на международной арене.

На этом турнире есть хорошие команды.

Но все зависит от нашей команды, от того, что мы сами должны сделать все возможное для нашей лучшей игры, и не имеет значения, что против нас США, Швеция или Финляндии», – сказал капитан сборной Канады Сидни Кросби.