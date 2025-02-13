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  • Фетисов о Кубке мира: «Разум победит беспредел, происходящий в спорте, надеюсь. Россия с гербом на форме примет участие – у нас будет звездный состав через 3 года»
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Фетисов о Кубке мира: «Разум победит беспредел, происходящий в спорте, надеюсь. Россия с гербом на форме примет участие – у нас будет звездный состав через 3 года»

Вячеслав Фетисов высказался о Кубке мира по хоккею.

Ранее НХЛ объявила о его проведении в 2028 году. Турнир пройдет в феврале с участием восьми национальных сборных. Сроки, место проведения соревнований и состав участников будут известны позже.

«Если включить голову и логику, то через три года у нас будет звездный состав. Так что мы надеемся, что разум уже победит тот беспредел, который происходит в спорте.

Я верю, что хоккеисты сборной России с гербом на форме будут участвовать в этих соревнованиях», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Гэри Беттмэн: «У России великие хоккейные традиции, в НХЛ отличные российские игроки. ИИХФ не допустила сборную, нужно посмотреть, что решит МОК»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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logoВячеслав Фетисов
logoСборная России по хоккею с шайбой
Государственная дума
ТАСС
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