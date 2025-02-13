Хэйнси об участии игроков НХЛ в турнирах: «В футболе много международных матчей, они привлекают много внимания. Мы не футбол в смысле глобальности игры, но и не так уж сильно отстаем»

Рон Хэйнси высказался об участии игроков НХЛ в международных турнирах.

13 февраля стартовал Турнир четырех наций. НХЛ ранее подтвердила, что игроки лиги также примут участие в Олимпиаде-2026.

Сегодня НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году.

«Вы видите, как ребята рады быть здесь. Их семьи в восторге. Когда дело касается международных игр, вы смотрите на футбол, там много международных матчей, и они привлекают очень много внимания.

Мы не футбол в смысле глобальности игры, но мы и не так уж сильно отстаем.

Долгосрочная цель состоит в том, чтобы все могли с нетерпением ждать регулярных выступлений ребят за свои страны. Речь идет о создании моментов, подобных тому, что [Сидни Кросби ] сделал в 2010 году, забив «золотой гол» в Канаде . Это на всю жизнь», – приводит слова экс-защитника клубов НХЛ, а ныне помощника главы профсоюза игроков лиги Рона Хэйнси Toronto Sun.