Гэри Беттмэн: «У России великие хоккейные традиции, в НХЛ отличные российские игроки. ИИХФ не допустила сборную, нужно посмотреть, что решит МОК»
Сборная отстранена от международных соревнований под эгидой ИИХФ. Ранее НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году. Смогут ли игроки из России участвовать в турнире, будет определено позднее.
Глава профсоюза НХЛ Марти Уолш ранее сообщил, что хотел бы, чтобы российские игроки вернулись на турниры. Он также отметил, что ситуация с допуском носит политический характер.
«У России великие хоккейные традиции, в нашей лиге играют отличные российские игроки.
Как сказал Марти, в первую очередь это не наше решение. ИИХФ недавно проголосовала за то, чтобы не допустить Россию ко многим соревнованиям, как это сделали и во многих других федерациях.
Нам нужно посмотреть, что решит Международный олимпийский комитет, но у нас достаточно времени, чтобы разобраться с реалиями того, как тогда будет выглядеть ситуация в мире», – приводит слова комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна Toronto Sun.
Ранее сообщалось, что МОК решит вопрос допуска сборной России на ОИ-2026 после выборов президента организации.
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