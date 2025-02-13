Гэри Беттмэн: «У России великие хоккейные традиции, в НХЛ отличные российские игроки. ИИХФ не допустила сборную, нужно посмотреть, что решит МОК»

Гэри Беттмэн высказался касательно отстранения России от турниров.

Сборная отстранена от международных соревнований под эгидой ИИХФ. Ранее НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году. Смогут ли игроки из России участвовать в турнире, будет определено позднее.

Глава профсоюза НХЛ Марти Уолш ранее сообщил , что хотел бы, чтобы российские игроки вернулись на турниры. Он также отметил, что ситуация с допуском носит политический характер.

«У России великие хоккейные традиции, в нашей лиге играют отличные российские игроки.

Как сказал Марти, в первую очередь это не наше решение. ИИХФ недавно проголосовала за то, чтобы не допустить Россию ко многим соревнованиям, как это сделали и во многих других федерациях.

Нам нужно посмотреть, что решит Международный олимпийский комитет, но у нас достаточно времени, чтобы разобраться с реалиями того, как тогда будет выглядеть ситуация в мире», – приводит слова комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна Toronto Sun.

Ранее сообщалось , что МОК решит вопрос допуска сборной России на ОИ-2026 после выборов президента организации.