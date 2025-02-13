Борис Михайлов: «Даже если в Кубке мира будет четыре команды, Россия обязана в этой четверке быть. Российский хоккей это заслужил»
Борис Михайлов считает, что Россия должна принять участие в Кубке мира-2028.
Сборная отстранена от международных соревнований под эгидой ИИХФ. Ранее НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году с участием минимум 8 сборных. Смогут ли игроки из России участвовать в турнире, будет определено позднее.
«Даже если в Кубке мира будут участвовать четыре команды, сборная России обязана в этой четверке быть. Российский хоккей заслужил того, чтобы участвовать в Кубке мира и других турнирах.
Сейчас политическая ситуация меняется, тем более этот турнир пройдет под эгидой НХЛ. И, возможно, мы в этом соревновании будем участвовать, мне бы этого очень хотелось», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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