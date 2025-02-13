  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Борис Михайлов: «Даже если в Кубке мира будет четыре команды, Россия обязана в этой четверке быть. Российский хоккей это заслужил»
6

Борис Михайлов: «Даже если в Кубке мира будет четыре команды, Россия обязана в этой четверке быть. Российский хоккей это заслужил»

Борис Михайлов считает, что Россия должна принять участие в Кубке мира-2028.

Сборная отстранена от международных соревнований под эгидой ИИХФ. Ранее НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году с участием минимум 8 сборных. Смогут ли игроки из России участвовать в турнире, будет определено позднее.

«Даже если в Кубке мира будут участвовать четыре команды, сборная России обязана в этой четверке быть. Российский хоккей заслужил того, чтобы участвовать в Кубке мира и других турнирах.

Сейчас политическая ситуация меняется, тем более этот турнир пройдет под эгидой НХЛ. И, возможно, мы в этом соревновании будем участвовать, мне бы этого очень хотелось», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoБорис Михайлов
ТАСС
logoНХЛ
Политика
logoКубок мира
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гэри Беттмэн: «У России великие хоккейные традиции, в НХЛ отличные российские игроки. ИИХФ не допустила сборную, нужно посмотреть, что решит МОК»
22сегодня, 08:43
НХЛ объявила о проведении Кубка мира в 2028 году с участием минимум 8 сборных. Решение по России пока не принято
102сегодня, 06:45
Глава профсоюза НХЛ: «Хотелось бы, чтобы игроки из России участвовали в турнирах. Они невероятные хоккеисты. Они хотят представлять свою страну, играть на Олимпиаде и Кубке мира»
8сегодня, 04:46
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг поздравил Тарасову с 78-летием: «Человек с мощным характером и огромной мудростью. Ее трудолюбие и самоотдача помогли вывести Россию в лидеры мирового фигурного катания»
15 минут назадФото
Маккиннон про гол на 56-й секунде игры: «Никогда не играл за Канаду в матчах лучших против лучших. Было много адреналина и нервов. Было приятно забить пораньше, это меня успокоило»
11 минут назад
Назаров о Турнире четырех наций без России: «Без одной из сильнейших сборных планеты турнир проседает в уровне, качестве и медийности. Гораздо приятнее наблюдать за развязкой в регулярке КХЛ»
1329 минут назад
Кросби о матче со Швецией: «Это был отличный хоккей. Невероятное мастерство и талант. Благодарен за то, что нахожусь в таком положении, играю с этой командой»
137 минут назад
КХЛ. «Авангард» играет с «Амуром», ЦСКА сыграет с «Сочи», СКА против «Барыса», московское «Динамо» примет «Спартак»
25сегодня, 09:01Live
Гэри Беттмэн: «У России великие хоккейные традиции, в НХЛ отличные российские игроки. ИИХФ не допустила сборную, нужно посмотреть, что решит МОК»
22сегодня, 08:43
Канада с Кросби в составе выиграла 26 матчей подряд. Он набрал 10+19 на этом отрезке
21сегодня, 08:18
Карпухин о штрафах в СКА: «Дело даже не в деньгах, когда эмоции захлестывают и ты удаляешься, становится перед пацанами неудобно. Надо играть с холодной головой»
2сегодня, 07:59
Михеев о чемпионе РПЛ: «Кто угодно, только не «Зенит», надеюсь. Хочется уже чего-то нового. Но если снова выиграют – значит, они сильнее, это надо уважать»
15сегодня, 07:51
Защитник Канады и «Вегаса» Теодор выбыл до конца Турнира четырех наций из-за травмы
8сегодня, 07:15
Ко всем новостям
Последние новости
Гальченюк о своей результативности: «Я много тренировался, работал над своей игрой и знал, что рано или поздно результат придет»
2сегодня, 08:55
Марнер об игре Кросби против Швеции: «Это безумие – наблюдать за ним, быть с ним в команде. Он лучший хоккеист в мире»
10сегодня, 06:26
Владимир Крикунов: «Мичкову стоит прислушаться к Овечкину. Саша не первый год в НХЛ, знает, что говорит. Видимо, у Матвея действительно проблемы с игровой дисциплиной»
4сегодня, 05:52
Макдэвид об овертайме против Швеции: «Биннингтон сделал несколько великолепных сэйвов. Марнер довел дело до конца. Не думаю, что кто-то хотел, чтобы дело дошло до буллитов»
2сегодня, 05:42
Якупов о новом контракте с «Авангардом»: «Вопрос решился за несколько дней. Подбили некоторые детали и ударили по рукам. Не было разговоров о возможном выходе на рынок летом»
3сегодня, 04:59
Стефан Да Коста: «Живу в России уже 10 лет и чувствую себя хорошо. У меня девушка отсюда, здесь все великолепно»
3сегодня, 02:59
Губернатор Свердловской области об открытии второй очереди «Дацюк-Арены»: «Знак того, что власти всех уровней, бизнесмены, спортсмены, строители и все любители хоккея — большая профессиональная команда»
1сегодня, 02:44
Михеев об обмене из «Ванкувера»: «После прошлого сезона уже готовился к этому, доверия не чувствовал. Ни на кого зла не держу. Если уж Гретцки поменяли, то это может произойти с каждым»
1сегодня, 02:18
Марченко про Овечкина и 1000 шайб в НХЛ: «Все возможно. Вопрос – насколько он захочет долго там играть»
вчера, 21:24
Да Коста считает хоккей спортом номер один в России: «Здесь очень много болельщиков, в некоторых городах безумная поддержка. Появляются новые арены»
вчера, 21:12
Рекомендуем