Борис Михайлов: «Даже если в Кубке мира будет четыре команды, Россия обязана в этой четверке быть. Российский хоккей это заслужил»

Борис Михайлов считает, что Россия должна принять участие в Кубке мира-2028.

Сборная отстранена от международных соревнований под эгидой ИИХФ. Ранее НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году с участием минимум 8 сборных. Смогут ли игроки из России участвовать в турнире, будет определено позднее.

«Даже если в Кубке мира будут участвовать четыре команды, сборная России обязана в этой четверке быть. Российский хоккей заслужил того, чтобы участвовать в Кубке мира и других турнирах.

Сейчас политическая ситуация меняется, тем более этот турнир пройдет под эгидой НХЛ. И, возможно, мы в этом соревновании будем участвовать, мне бы этого очень хотелось», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .