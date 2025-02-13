Марченко про Овечкина и 1000 шайб в НХЛ: «Все возможно. Вопрос – насколько он захочет долго там играть»

Алексей Марченко считает, что Александр Овечкин может забить 1000 голов в НХЛ.

С 879 голами 39-летний россиянин занимает второе место в истории НХЛ , продолжая погоню за рекордсменом Уэйна Гретцки (894 шайбы).

«Тысяча шайб? В теории все возможно. Вопрос просто, насколько он захочет долго там играть. У него еще год контракта в любом случае.

Конечно, не так просто это будет. Но все возможно. Я думаю, что ему как минимум надо по голам быть первым», – сказал олимпийский чемпион и защитник «Ак Барса » Марченко .