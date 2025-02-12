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Фукале не сожалеет о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки: «Это не вопрос национальности. Выдающиеся хоккеисты показывают миру и спорту свое величие»

Зак Фукале не расстроится, если Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

С 879 голами 39-летний россиянин занимает второе место в истории НХЛ, продолжая погоню за рекордсменом Гретцки (894 шайбы).

 – Не испытываете сожаления в связи с этим?

– Нет. Думаю, даже сам Гретцки считает это впечатляющим. Это хоккей, здесь речь идет не о национальности, а о фантастическом игроке, который сделал очень много для лиги.

Уэйн добился этого, и Александр Овечкин сейчас является частью этого величия, частью избранной группы лучших игроков в истории.

Поэтому я думаю, что это не вопрос национальности, речь о выдающихся хоккеистах, показывающих миру и спорту свое величие. Нам повезло, что мы видим это и можем быть частью этого, – сказал канадский вратарь «Трактора» Фукале.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoАлександр Овечкин
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