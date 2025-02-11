Овечкин о Мичкове: «Хотелось бы, чтобы он меньше выпендривался, это может аукнуться. А так отличный парень, все у него получается»

Александр Овечкин оценил игру Матвея Мичкова в НХЛ.

«Мичков – отличный парень, у него все получается. Недавно он играл против нас, так что я видел его в деле.

Но хотелось бы, чтобы он поменьше выпендривался. А так – все супер», – сказал Овечкин.

Также капитан «Вашингтона » ответил на вопрос о 19-летнем форварде СКА Иване Демидове, посоветовав ему сконцентрироваться на работе.

«Нужно работать – и все будет хорошо. Самое главное – не выпендриваться. Потому что когда ты слишком себя показываешь, это может аукнуться», – сказал Овечкин .

Мичков отрабатывал лакроссы на тренировке «Флайерс». Ему не удалось забить такой гол в матче с «Вашингтоном»