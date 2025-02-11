Овечкин о Мичкове: «Хотелось бы, чтобы он меньше выпендривался, это может аукнуться. А так отличный парень, все у него получается»
Александр Овечкин оценил игру Матвея Мичкова в НХЛ.
«Мичков – отличный парень, у него все получается. Недавно он играл против нас, так что я видел его в деле.
Но хотелось бы, чтобы он поменьше выпендривался. А так – все супер», – сказал Овечкин.
Также капитан «Вашингтона» ответил на вопрос о 19-летнем форварде СКА Иване Демидове, посоветовав ему сконцентрироваться на работе.
«Нужно работать – и все будет хорошо. Самое главное – не выпендриваться. Потому что когда ты слишком себя показываешь, это может аукнуться», – сказал Овечкин.
Мичков отрабатывал лакроссы на тренировке «Флайерс». Ему не удалось забить такой гол в матче с «Вашингтоном»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Responsible Gambling
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