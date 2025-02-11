Скворцов ответил Овечкину, пожелавшему комментатору здоровья: «Саня, брат, бери рекорд! А за меня не переживай»
Роман Скворцов пожелал Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки.
Напомним, комментатор был госпитализирован в одну из больниц Новосибирска, где в выходные прошел Фонбет Матч звезд КХЛ. Сообщалось, что Скворцову диагностировали черепно‑мозговую травму, но его жизни ничего не угрожает.
Александр Овечкин пожелал выздоровления Скворцову: «Замечательный комментатор. Скажу как хоккеист – хоккеисту: «Рома, давай, держись!» На твоей стороне все спортсмены, поправляйся».
«Овечкин меня поддержал? Я в шоке. Саня, брат, давай, бери рекорд! А за меня не переживай», – сказал комментатор.
Скворцов получил травму головы в конфликте с посетителями бара. Двое мужчин вышли на улицу из другого заведения, один из них ударил комментатора – это показали камеры
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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