Скворцов ответил Овечкину, пожелавшему комментатору здоровья: «Саня, брат, бери рекорд! А за меня не переживай»

Роман Скворцов пожелал Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки.

Напомним, комментатор был госпитализирован в одну из больниц Новосибирска, где в выходные прошел Фонбет Матч звезд КХЛ . Сообщалось , что Скворцову диагностировали черепно‑мозговую травму, но его жизни ничего не угрожает.

Александр Овечкин пожелал выздоровления Скворцову: «Замечательный комментатор. Скажу как хоккеист – хоккеисту: «Рома , давай, держись!» На твоей стороне все спортсмены, поправляйся».

«Овечкин меня поддержал? Я в шоке. Саня, брат, давай, бери рекорд! А за меня не переживай», – сказал комментатор.

Скворцов получил травму головы в конфликте с посетителями бара. Двое мужчин вышли на улицу из другого заведения, один из них ударил комментатора – это показали камеры