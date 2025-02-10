Дюков о том, может ли Овечкин догнать Гретцки: «Ему по силам это сделать. Верю в это»
Александр Дюков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Следите ли за игрой Александра Овечкина? Способен ли он догнать Гретцки?
– Слежу. Я думаю, что ему по силам это сделать. Верю в это, – сказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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