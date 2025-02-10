Гру о том, в чем фишка Овечкина: «Разумеется, бросок, но я бы еще отметил его голевое чутье – это определенно талант»
Бенуа Гру высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Как думаете, как скоро Овечкин пробьет рекорд Гретцки?
– Ему же надо забить 16, верно? Не знаю, успеет ли он выбить их в этой регулярке, но скажу, что если кто-то и сможет побить рекорд, то это точно будет Ови.
– В чем его фишка?
– Разумеется, бросок, но я бы еще отметил его голевое чутье – это определенно талант, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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