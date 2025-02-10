Рабинер о критике Овечкина: «Ура-патриоты вопят: «Наш Саня – круче любого пиндоса!», противоположно настроенные твердят, что сравнения с Гретцки быть не может. Не устают напоминать про Putin Team»

Игорь Рабинер высказался об отношении к погоне Александра Овечкина за Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«По работе имею счастье периодически общаться с великими североамериканскими людьми НХЛ. И с удивлением наблюдаю, что они относятся к Овечкину и его предстоящему достижению с гораздо большим уважением, чем немалое число наших болельщиков.

Бобби Кларк вообще называет Ови вторым или максимум третьим (после Уэйна Гретцки и Бобби Орра) игроком в истории лиги. Сам удивился такой высокой оценке, он объяснил ее тем, что главное в хоккее – забивать голы, и он в сложнейших условиях все улучшающейся подготовки соперников (физической, тактической, аналитической) умудряется делать это как автомат 20 лет.

Скотти Боумэн поражается, что в 39 у Ови совершенно не снижается сила броска, и считает это уникальным. Собственно, сегодня, когда он диким щелчком нанес сотрясение вратарю «Юты», мы видели иллюстрацию. И просто каждый из тех, с кем я разговариваю, находит вот такого рода фишки.

Еще один парадокс – гонку Овечкина за рекордом принижают с противоположных сторон. Иные российские ура-патриоты кричат, что это все происходит в НХЛ , никакого отношения к нам не имеет, и вообще Алекс работает на американцев.

С противоположной стороны не устают напоминать про Putin Team, которая вообще-то, насколько помню, была актуальна только перед выборами 2018 года, которые и так всем понятно чем бы закончились, с Тим или без Тим. А в последние три года и даже более никаких заявлений на политические темы с его стороны не было, хотя многим, наверное, хотелось бы их услышать, особенно летом, когда он дома. Но не срастается. И, по мне, слава Богу.

Еще один странный, непонятно откуда взявшийся нарратив – сравнение Овечкина с Гретцки как игроков в целом. Края с центром, человека-оркестра – с бомбардиром. Да кто их сравнивает-то, кроме самих же авторов комментариев? И тут опять все происходит с разных сторон – российские ура-патриоты, ничего не знающие о хоккее, вопят: «Наш Саня – круче любого пиндоса!», а противоположно настроенные граждане твердят, что сравнения между ними быть не может, Уэйн – в космосе по сравнению с Алексом, посмотрите на очки и так далее.

Да, Бог ты мой, сам Овечкин, фанат Уэйна, с этим и близко не спорит. Когда они ужинали вместе, он весь вечер восторженно расспрашивал Гретцки обо всех деталях, как мальчишка. Его жена Настя, при этом присутствовавшая, мне об этом в красках рассказывала.

Мне кажется, это тот случай, когда все точки над i будут расставлены через много лет. Для этого рекорд должен отстояться. Сейчас все слишком одержимы сиюминутным. Спустя время оно сойдет и останется вечное», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.