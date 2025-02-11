Александр Овечкин пожелал выздоровления Роману Скворцову.

Комментатор был госпитализирован в одну из больниц Новосибирска, где в выходные прошел Фонбет Матч звезд КХЛ. Сообщалось , что Скворцову диагностировали черепно‑мозговую травму, но его жизни ничего не угрожает.

– Александр, вы слышали о том, что в КХЛ прошел Матч звезд? Может быть, какие‑то видео долетали из Новосибирска до Америки?

– К сожалению, вообще не смотрел.

– Вы от Матчей звезд за карьеру уже устали?

– Я так не скажу. Это всегда праздник. Но в этом году в НХЛ такого звездного матча нет. Поэтому какие тут могут быть торжества? У нас сейчас свой праздник, когда в паузу чемпионата игроки поехали отдыхать. А потом – готовиться ко второй части сезона.

– О происшествии с Романом Скворцовым слышали?

– Вот эта информация до меня как раз долетала. Замечательный комментатор! Помню его работу в эфире на «Матч ТВ».

Хотел бы сказать сейчас как хоккеист – хоккеисту: «Рома, давай, держись!» На твоей стороне все спортсмены. Поправляйся! – сказал форвард «Вашингтона » Александр Овечкин .

После нападения на Скворцова в Новосибирске возбудили уголовное дело