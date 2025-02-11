Овечкин – Скворцову: «Замечательный комментатор. Скажу как хоккеист – хоккеисту: «Рома, давай, держись!» На твоей стороне все спортсмены, поправляйся»
Комментатор был госпитализирован в одну из больниц Новосибирска, где в выходные прошел Фонбет Матч звезд КХЛ. Сообщалось, что Скворцову диагностировали черепно‑мозговую травму, но его жизни ничего не угрожает.
– Александр, вы слышали о том, что в КХЛ прошел Матч звезд? Может быть, какие‑то видео долетали из Новосибирска до Америки?
– К сожалению, вообще не смотрел.
– Вы от Матчей звезд за карьеру уже устали?
– Я так не скажу. Это всегда праздник. Но в этом году в НХЛ такого звездного матча нет. Поэтому какие тут могут быть торжества? У нас сейчас свой праздник, когда в паузу чемпионата игроки поехали отдыхать. А потом – готовиться ко второй части сезона.
– О происшествии с Романом Скворцовым слышали?
– Вот эта информация до меня как раз долетала. Замечательный комментатор! Помню его работу в эфире на «Матч ТВ».
Хотел бы сказать сейчас как хоккеист – хоккеисту: «Рома, давай, держись!» На твоей стороне все спортсмены. Поправляйся! – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
После нападения на Скворцова в Новосибирске возбудили уголовное дело
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий