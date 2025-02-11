Скворцов чувствует себя значительно лучше и идет на поправку, сообщил генпродюсер «Матч ТВ» Тащин. На комментатора напали в Новосибирске после 1-го дня Матча звезд КХЛ
Комментатора госпитализировали в одну из больниц Новосибирска, где в выходные прошел Фонбет Матч звезд КХЛ. Сообщалось, что в результате нападения Скворцову диагностировали черепно‑мозговую травму.
«Сегодня с утра пришли хорошие новости из Новосибирска – наш комментатор Рома Скворцов идет на поправку и чувствует себя значительно лучше. Угрозы для жизни, по словам врачей, нет.
Накануне к Роману прилетела его супруга, с такой поддержкой, уверен, восстановление будет быстрым.
Обстоятельствами произошедшего доверим заниматься компетентным органам, но я бы от себя и от «Матч ТВ» хотел выразить огромную признательность врачам, которые занимаются Романом, местному департаменту здравоохранения, Диме Губерниеву с коллегами по журналистскому цеху.
И отдельно руководству и сотрудникам КХЛ, которые молниеносно среагировали на ситуацию и приложили максимум усилий для того, чтобы мы и дальше слушали репортажи Романа в эфирах!» – написал в соцсетях генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
Овечкин – Скворцову: «Замечательный комментатор. Скажу как хоккеист – хоккеисту: «Рома, давай, держись!» На твоей стороне все спортсмены, поправляйся»
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