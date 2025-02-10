Жена Скворцова сообщила, что у комментатора черепно-мозговая травма. Вчера она писала, что инцидент «связан с криминалом»
Жена Романа Скворцова сообщила, что ему диагностировали черепно-мозговую травму.
Ранее стало известно, что комментатор попал в реанимацию в Новосибирске в ночь на 9 февраля.
«Подтвердили черепно-мозговую травму. Состояние тяжелое, но жизни уже ничего не угрожает. Перевели в областную больницу», – написала жена Скворцова Ксения.
Отметим, что вчера в сторис она писала, что произошедший инцидент «связан с криминалом».
В Новосибирске 8-9 февраля проходил Фонбет Матч звезд КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Ксении
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