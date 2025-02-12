Максим Рыбин: «У «Питтсбурга» довольно большие проблемы в этом году. На многих матчах присутствует только половина зрителей – это о многом говорит»
Максим Рыбин высказался о переходе защитника Владислава Колячонка в «Питтсбург».
«Мне кажется, у «Питтсбурга» в этом году в принципе довольно большие проблемы – не только в обороне. Мы видим, что на многих матчах присутствует только половина зрителей – это уже о многом говорит.
Такое несвойственно для НХЛ. Болельщик все чувствует, особенно, когда команда не играет. Так что «Питтсбург» сейчас далек от идеала. Не знаю, насколько Колячонок может им помочь, но что-то делать надо было», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
«Питтсбург» забрал Колячонка с драфта отказов «Юты». Защитник набрал 5 очков в 23 матчах сезона
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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