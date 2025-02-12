Максим Рыбин высказался о переходе защитника Владислава Колячонка в «Питтсбург».

«Мне кажется, у «Питтсбурга » в этом году в принципе довольно большие проблемы – не только в обороне. Мы видим, что на многих матчах присутствует только половина зрителей – это уже о многом говорит.

Такое несвойственно для НХЛ . Болельщик все чувствует, особенно, когда команда не играет. Так что «Питтсбург» сейчас далек от идеала. Не знаю, насколько Колячонок может им помочь, но что-то делать надо было», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

«Питтсбург» забрал Колячонка с драфта отказов «Юты». Защитник набрал 5 очков в 23 матчах сезона